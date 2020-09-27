Курапова - Лынова Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.09.2020
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лынов Константин
Мать: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
30.04.1962
Дочь: Курапова-Леонтьева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Курапов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курапов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курапов Павел Александрович
Смерть
27.09.2020