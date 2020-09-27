Курапова - Лынова Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курапова - Лынова Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лынов Константин

Мать: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
30.04.1962

Дочь: Курапова-Леонтьева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Курапов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курапов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курапов Павел Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.09.2020
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