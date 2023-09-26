Спасская Клеопатра Архиповна
Место рожденияс.Б. Ельня
Дата рождения1832
Дата смерти19.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Спасский Архип Иоаннович
Мать: Егорова Ирина Михайловна
с.Б. Ельня
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Отец ребёнка: Худяковский Флегонт Гавриилович
село Ефимьево Нижегородского района
Смерть
19.10.1891
село Гнилицы, Нижегородская губерния