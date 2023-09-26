Спасская Клеопатра Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская Клеопатра Архиповна

Место рождения

с.Б. Ельня

Дата рождения

1832

Дата смерти

19.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Спасский Архип Иоаннович

Мать: Егорова Ирина Михайловна

с.Б. Ельня
Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Отец ребёнка: Худяковский Флегонт Гавриилович

село Ефимьево Нижегородского района
Смерть
19.10.1891
село Гнилицы, Нижегородская губерния
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