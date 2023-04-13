Kask ← Pund Jaan
Место рожденияTürsamäe Neem
Дата рождения15.11.1884
Дата смерти22.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1884
Отец: Kask ← Pund Anton
Мать: Kask ← Pund Leena
Türsamäe Neem
Бракосочетание
28.06.1909
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1910
Дочь: Kask Elise Marie
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Türsamäe Neem
Рождение ребёнка
03.07.1911
Дочь: Kask Ida Elfriede
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.1912