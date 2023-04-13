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Kask ← Pund Jaan

Место рождения

Türsamäe Neem

Дата рождения

15.11.1884

Дата смерти

22.07.1912

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

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Дети

1910 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1884

Отец: Kask ← Pund Anton

Мать: Kask ← Pund Leena

Türsamäe Neem
Бракосочетание
28.06.1909

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Kask Elise Marie

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Türsamäe Neem
Рождение ребёнка
03.07.1911

Дочь: Kask Ida Elfriede

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.1912