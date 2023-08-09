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Ефремов Иван Григорьев
Ефремов Иван Григорьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1713
Дата смерти
1734
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Григорий Аверкиев
1690 г.р.
Мать
Ирина Савина
1692 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Ефремов Григорий Аверкиев
Мать:
Ирина Савина
Смерть
1734
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