Ефремов Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Иван Григорьев

Ефремов Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

1692 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Ефремов Григорий Аверкиев

Мать: Ирина Савина

Смерть
1734
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close