Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
15.12.1891
Сын: Семиколенов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Стефанович
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: (Семиколенова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Семиколенов Яков Стефанович