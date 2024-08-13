Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Свиридова) Елизавета Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Семиколенов Яков Стефанович

Рождение ребёнка
15.12.1891

Сын: Семиколенов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Стефанович

Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: (Семиколенова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Семиколенов Яков Стефанович

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