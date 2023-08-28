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Крушинская Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

14.06.1838 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Крушинский Илья Андреев

Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1793 ст.

Сын: Крушинский Иван Андреев

Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Андрей Васильев

Похороны
06.06.1838 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
14.06.1838 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
От старости, 82 лет
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