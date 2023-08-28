Крушинская Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти14.06.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1793 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
06.06.1838 ст.
Смерть
14.06.1838 ст.
От старости, 82 лет