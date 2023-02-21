Быкова (Зайцева) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Полина Ярославовна
Отец ребёнка: Быков Ярослав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Ярослав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Ярославович
Отец ребёнка: Быков Ярослав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно