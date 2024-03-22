Жгун Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.
Сын: Жгун Иван Иванович
Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна
Рождение ребёнка
04.06.1890 ст.
Дочь: Жгун Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна
Рождение ребёнка
26.09.1892 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.
Сын: Жгун Филипп Иванович
Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно