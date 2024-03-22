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Жгун Иван Алексеевич

Место рождения

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1882 ст.

Сын: Жгун Иван Иванович

Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1890 ст.

Дочь: Жгун Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1892 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.

Сын: Жгун Филипп Иванович

Мать ребёнка: Жгун Маланья Аристарховна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Маланья Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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