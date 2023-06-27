Мясникян Сейран Майискаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новик Юлия
Рождение ребёнка
07.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новик Юлия
Бракосочетание
16.09.2020
Жена: Новик Юлия
Омск, город Омск, Омская область