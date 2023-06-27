Мясникян Сейран Майискаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясникян Сейран Майискаевич

Мясникян Сейран Майискаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новик Юлия

Рождение ребёнка
07.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новик Юлия

Бракосочетание
16.09.2020

Жена: Новик Юлия

Омск, город Омск, Омская область