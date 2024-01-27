Изосиминъ Самсонъ Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосиминъ Самсонъ Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Изосиминъ Петр Герасимов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Изосиминъ Дмитрий Самсонов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
До 1842 ст.

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Пелагея Самсонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.12.1851 ст.

Сын: Изосиминъ Иоанн Самсоновъ

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Сын: Изосиминъ Екимъ Самсоновъ

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: Фекла Самсонова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Бракосочетание
До 1858 ст.

Жена: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосиминъ Харитонъ Самсоновъ

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета? Самсонова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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