Изосиминъ Самсонъ Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Изосиминъ Петр Герасимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Сын: Изосиминъ Дмитрий Самсонов
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
До 1842 ст.
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Пелагея Самсонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.12.1851 ст.
Сын: Изосиминъ Иоанн Самсоновъ
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.
Сын: Изосиминъ Екимъ Самсоновъ
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: Фекла Самсонова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Бракосочетание
До 1858 ст.
Жена: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосиминъ Харитонъ Самсоновъ
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета? Самсонова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Смерть
Неизвестно