Хритина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорохорин Мирон Алексеевич

Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорохорин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно