Хритина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорохорин Мирон Алексеевич
Отец ребёнка: Хорохорин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно