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Румянцев Дмитрий Алексеевич
Румянцев Дмитрий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2001
Пол
Мужской
Отец
Румянцев Алексей Дмитриевич
1969 г.р.
Мать
Румянцева Елена Евгеньевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2001
Отец:
Румянцев Алексей Дмитриевич
Мать:
Румянцева Елена Евгеньевна
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