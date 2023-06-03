Уильям Артур Филипп Луи принц Уэльский
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Диана принцесса Уэльская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луи Артур Чарльз Принц Уэльский
Мать ребёнка: Кэтрин Элизабет Миддлтон принцесса Уэльская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно