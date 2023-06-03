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Уильям Артур Филипп Луи принц Уэльский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Диана принцесса Уэльская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луи Артур Чарльз Принц Уэльский

Мать ребёнка: Кэтрин Элизабет Миддлтон принцесса Уэльская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарлотта Элизабет Диана Уэльская Принцесса Уэльская

Мать ребёнка: Кэтрин Элизабет Миддлтон принцесса Уэльская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джордж Александр Луи принц Кембриджский

Мать ребёнка: Кэтрин Элизабет Миддлтон принцесса Уэльская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кэтрин Элизабет Миддлтон принцесса Уэльская