Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев

Место рождения

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Махова) Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Махова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Махова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова

Березовик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.