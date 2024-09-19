Махов (Афанасьев) Трофим Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Махова) Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Махова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Махова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Махова (Махова) Мария Митрофанова
Смерть
Неизвестно