СКИДАНОВ ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСКИДАНОВ ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ

СКИДАНОВ ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скиданов ДЕМЬЯН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Скиданов АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головатая ВАРВАРА ФЕДОРОВНА

Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА

СОВХОЗ ТРУД
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова НЮСЯ ФЕДОРОВНА

Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА

СОВХОЗ ТРУД
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загуменная МАРИЯ ФЕДОРОВНА

Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
ХУТОР ВЕСЕЛЫЙ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close