СКИДАНОВ ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скиданов ДЕМЬЯН
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скиданов АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головатая ВАРВАРА ФЕДОРОВНА
Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА
СОВХОЗ ТРУД
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова НЮСЯ ФЕДОРОВНА
Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА
СОВХОЗ ТРУД
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загуменная МАРИЯ ФЕДОРОВНА
Мать ребёнка: Скиданова СТЕФАНИДА
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
ХУТОР ВЕСЕЛЫЙ