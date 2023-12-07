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Епистимия Федосеевна
Епистимия Федосеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федос Тимофеевич
1729 г.р.
Мать
Дарья Матвеевна
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Федос Тимофеевич
Мать:
Дарья Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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