Ситдиков Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдиков Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1951

Сын: Ситдиков Загит Ибрагимович

Мать ребёнка: Гайсина Фарида Тимерьяновна

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1953

Сын: Ситдиков Фаниль Ибрагимович

Мать ребёнка: Гайсина Фарида Тимерьяновна

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайсина Фарида Тимерьяновна

Смерть
Неизвестно