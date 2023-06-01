Ситдиков Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1951
Сын: Ситдиков Загит Ибрагимович
Мать ребёнка: Гайсина Фарида Тимерьяновна
Рождение ребёнка
04.03.1953
Сын: Ситдиков Фаниль Ибрагимович
Мать ребёнка: Гайсина Фарида Тимерьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно