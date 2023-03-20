Прасолов Евфимий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смерти09.04.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: Прасолов Иосиф
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
09.04.1908 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости