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Прасолов Евфимий Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

09.04.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: Прасолов Иосиф

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
09.04.1908 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости