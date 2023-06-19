Вотинцева (Обухова) Ксения Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева (Обухова) Ксения Степанова

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Обухов Степан Константинович

Мать: Обухова Анастасия Петрова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Матвеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Иван Матвеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Кряж, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно