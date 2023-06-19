Вотинцева (Обухова) Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кряж, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно