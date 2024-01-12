Голубков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубков Сидор Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубкова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно