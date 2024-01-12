Голубков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубков Сидор Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Голубкова Мария Васильевна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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