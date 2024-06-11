Филимонова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1893
Дата смерти07.04.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1914 ст.
Сын: Филимонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1915 ст.
Дочь: Филимонова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Филимонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич
Смерть
07.04.1917