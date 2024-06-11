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Филимонова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1893

Дата смерти

07.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1914 ст.

Сын: Филимонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
04.10.1915 ст.

Дочь: Филимонова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Филимонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Андреевич

Смерть
07.04.1917

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