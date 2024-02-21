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Крючкова Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Крючков Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
03.10.2012

Сын: Крючков Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Крючков Алексей Александрович

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