Волкова Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1904
Дата смерти12.04.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904
Отец: Волков Егор Елисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюшникова Лидия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Яков Степанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1935
Дочь: Клюшникова Александра Степановна
Отец ребёнка: Клюшников Степан Степанович
Смерть
12.04.1985