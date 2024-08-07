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Волкова Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1904

Дата смерти

12.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904

Отец: Волков Егор Елисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшников Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюшникова Лидия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшников Яков Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшников Степан Степанович

Рождение ребёнка
05.03.1935

Дочь: Клюшникова Александра Степановна

Отец ребёнка: Клюшников Степан Степанович

Смерть
12.04.1985

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