Савельев Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1953
Дата смерти30.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бредихина Любовь Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.2016