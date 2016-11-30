Савельев Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1953

Дата смерти

30.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бредихина Любовь Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.2016
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