Алянчиков Анатолий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алянчиков Анатолий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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