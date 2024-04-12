Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.11.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1860

Муж: Золото Косьма Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Котела Мария Косьмина

Отец ребёнка: Золото Косьма Георгиевич

Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Золото Николай Косьмин

Отец ребёнка: Золото Косьма Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-179,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-180.
Смерть
02.11.1902
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-138,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-138
Похороны
03.11.1902
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