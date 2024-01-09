Лукуткова (Люкова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958
Отец: Люков Владимир Михайлович
Мать: Люкова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукутков Евгений Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукутков Владислав Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1976
Сын: Лукутков Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан