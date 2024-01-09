Лукуткова (Люкова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукуткова (Люкова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958

Отец: Люков Владимир Михайлович

Мать: Люкова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукутков Евгений Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукутков Владислав Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.1976

Сын: Лукутков Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

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