Кузнецов Леонид
Место рождения
Дата рождения27.09.1951
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951
Отец: Кузнецов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1974
Дочь: Ерёмина Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно