Кузнецов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Леонид

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

27.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951

Отец: Кузнецов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
19.03.1974

Дочь: Ерёмина Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виктор

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Григорьевна

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