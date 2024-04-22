Жукова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Нюша
Отец ребёнка: Жуков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Анисья
Отец ребёнка: Жуков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Горушка
Отец ребёнка: Жуков Алексей
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Жукова) Анастасия
Отец ребёнка: Жуков Алексей
Рождение ребёнка
31.01.1914
Дочь: Кузькина (Жукова) Дарья
Отец ребёнка: Жуков Алексей
Смерть
Неизвестно