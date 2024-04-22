Жукова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Нюша

Отец ребёнка: Жуков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Анисья

Отец ребёнка: Жуков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Горушка

Отец ребёнка: Жуков Алексей

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Жукова) Анастасия

Отец ребёнка: Жуков Алексей

Рождение ребёнка
31.01.1914

Дочь: Кузькина (Жукова) Дарья

Отец ребёнка: Жуков Алексей

Смерть
Неизвестно

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