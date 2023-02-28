Резчиков Григорий Еволиевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Резчиков Евоилий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1903
Дочь: Резчикова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1905
Сын: Резчиков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Резчикова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Рещикова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно