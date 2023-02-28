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Резчиков Григорий Еволиевич

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Резчиков Евоилий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Дочь: Резчикова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.02.1905

Сын: Резчиков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Резчикова Параскева Андреевна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Рещикова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резчикова Параскева Андреевна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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