Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: Алевтина Алексеевна