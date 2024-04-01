Корюкова (Патракова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Корюкова) Клава Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович
Рождение ребёнка
?.04.1932
Дочь: Корюкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович