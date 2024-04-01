Корюкова (Патракова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Патракова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Патракова (Патракова) Степанида

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корюков Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Корюкова) Клава Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович

Рождение ребёнка
?.04.1932

Дочь: Корюкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Корюков Иван Тихонович

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