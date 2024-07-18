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Александр Яковлевич

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1772 и 1776 г.р.

Мать

Жена

1800 г.р.
1825 г.р.

Дети

Между 1833 и 1834 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Яков Васильевич

Мать: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Смерть
После 1858

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