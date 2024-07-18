Александр Яковлевич
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Яков Васильевич
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Смерть
После 1858