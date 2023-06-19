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Пунин Петр Филиппович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пунин Самсон Петрович

Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Некрасова Мария Петрова

Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1838

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пунин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пунина Марфа Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860