Пунин Петр Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Некрасова Мария Петрова
Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
01.02.1838
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Пунина Марфа Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пунина Марфа Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860