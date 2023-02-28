Соловьев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
02.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьва Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьва Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьва Лидия Ивановна
Смерть
1966