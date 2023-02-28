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Соловьев Николай Петрович

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1925

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Соловьев Петр Васильевич

Мать: Соловьева Анисья Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьва Лидия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьва Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьва Лидия Ивановна

Смерть
1966
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