Гринь Павел Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1718
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718
Отец: Гринь Прокопий Григориев неточно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Гринь Емельян Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Гриненко Иван Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Гриненко Агафья Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Гринь Мария Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1787