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Гринь Павел Прокопиев

Место рождения

Плиски, Чернігівська область

Дата рождения

Вычислено 1718

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

До 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: Гринь Прокопий Григориев неточно

Мать: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Гриненко Игнат Павлов

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Гринь Емельян Павлов

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Гриненко Иван Павлов

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Гриненко Семен Павлов

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Гриненко Филипп Павлов

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Гриненко Агафья Павлова

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Гринь Мария Павлова

Мать ребёнка: не указана

Плиски, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Плиски, Чернігівська область

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