Шимякина Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимякина Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.?

Отец: не указан

Мать: Шимякина Ирина Николаевна

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