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Боровин Николай Григорьевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

24.08.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: Боровин Григорий Степанович

Мать: Боровина Елена

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1826

Сын: Боровин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
вс: Игнатий Темников
Рождение ребёнка
?.01.1832 ст.

Сын: Боровин Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1832

Сын: Боровин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна

Сакмара, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Болодурина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Дочь: Боровина Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Марфа Афанасьевна

Смерть
24.08.1842 ст.
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
В метрике о смерти указано, что на момент смерти ему было 40 лет, тогда год рождения д.б.1802. Но в ревизских сказках год рождения получается 1804.
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