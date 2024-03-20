Боровин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смерти24.08.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.
Отец: Боровин Григорий Степанович
Мать: Боровина Елена
Рождение ребёнка
27.12.1826
Сын: Боровин Степан Николаевич
Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна
вс: Игнатий Темников
Рождение ребёнка
?.01.1832 ст.
Сын: Боровин Спиридон Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1832
Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна
Сакмара, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Болодурина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Дочь: Боровина Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Боровина Марфа Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1842 ст.
В метрике о смерти указано, что на момент смерти ему было 40 лет, тогда год рождения д.б.1802. Но в ревизских сказках год рождения получается 1804.