Федоренко Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения10.11.1911
Дата смерти05.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна
Рождение ребёнка
06.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна
Рождение ребёнка
18.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.04.1991