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Федоренко Михаил Никифорович

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

10.11.1911

Дата смерти

05.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1914 г.р.
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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911

Отец: не указан

Мать: Устинова Анастасия Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоренко Мария Порфировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Мария Порфировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.1991
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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