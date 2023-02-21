Медведовский Мойше-Эля Гершкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведовский Мойше-Эля Гершкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведовский Герш

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Сын: Медведовский Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Медведовский Григорий

Мать ребёнка: Медведовская Рахиль Лея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведовская Рахиль Лея

Смерть
Неизвестно
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