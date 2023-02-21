Медведовский Мойше-Эля Гершкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведовский Герш
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Сын: Медведовский Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Медведовская Рахиль Лея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведовская Рахиль Лея
Смерть
Неизвестно