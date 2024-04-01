Гимазетдин Валиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимазетдин Валиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихов Валий Суйфульмулюкович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сиразетдин Гимазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Факия Гимазетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимя Гимазетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматулла Гимазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазетдин Гимазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имаметдин Гимазетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадича Гимазетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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