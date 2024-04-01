Гимазетдин Валиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салихов Валий Суйфульмулюкович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сиразетдин Гимазетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Факия Гимазетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимя Гимазетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматулла Гимазетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазетдин Гимазетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадича Гимазетдиновна
Смерть
Неизвестно