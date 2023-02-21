Горшкова Устинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти07.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 14.02.1891 и 14.02.1892
Сын: Горшков Трофим Максимович
Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович
Рождение ребёнка
16.03.1909
Сын: Горшков Василий Максимович
Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Горшков Александр Максимович
Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1913
Причина смерти: От простуды | Умерла в 45 лет