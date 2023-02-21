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Горшкова Устинья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

07.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Сын: Горшков Трофим Максимович

Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович

Рождение ребёнка
16.03.1909

Сын: Горшков Василий Максимович

Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Горшков Александр Максимович

Отец ребёнка: Горшков Максим Спиридонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Максим Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.09.1913
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От простуды | Умерла в 45 лет
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