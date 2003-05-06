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Лоскутова Людмила Сергеевна

Место рождения

г. Суражевка, Свободенский р-он, Амурская обл.

Дата рождения

13.08.1914

Дата смерти

06.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914

Отец: Лоскутов Сергей Никитьевич

Мать: Лоскутова Евдокия Поликарповна

г. Суражевка, Свободенский р-он, Амурская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Шелеметева Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Алексеевич

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.05.2003
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми