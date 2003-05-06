Лоскутова Людмила Сергеевна
Место рожденияг. Суражевка, Свободенский р-он, Амурская обл.
Дата рождения13.08.1914
Дата смерти06.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914
г. Суражевка, Свободенский р-он, Амурская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Шелеметева Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Алексеевич
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.05.2003
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми