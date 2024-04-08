Голубкова (Васильева) Агафья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Голубков Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1919 ст.
Сын: Голубков Николай Захарович
Отец ребёнка: Голубков Захар Дмитриевич
Смерть
Неизвестно