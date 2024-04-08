Голубкова (Васильева) Агафья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Васильева) Агафья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Муж: Голубков Захар Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Голубков Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.05.1919 ст.

Сын: Голубков Николай Захарович

Отец ребёнка: Голубков Захар Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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