Сажина Анна
Место рожденияд. Токариха, Кологривский уезд, Паломская волость
Дата рождения17.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892
д. Токариха, Кологривский уезд, Паломская волость
Бракосочетание
02.11.1925
Документ ЗАГС ВИК(волостной исполнительный комитет - исполнительный комитет Кологривского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Кологривского района)
Смерть
Неизвестно