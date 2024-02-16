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Сажина Анна

Место рождения

д. Токариха, Кологривский уезд, Паломская волость

Дата рождения

17.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Токариха, Кологривский уезд, Паломская волость
Бракосочетание
02.11.1925

Муж: Ёлкин Федор Яковлевич

Документ ЗАГС ВИК(волостной исполнительный комитет - исполнительный комитет Кологривского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Кологривского района)
Смерть
Неизвестно
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