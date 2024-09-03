Сафонов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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