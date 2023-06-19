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Усынин Ермолай Иванов

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усынин Иван Якинфов

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Татiана Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1852

Сын: Усынин Прокопiй Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Федот Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Василiй Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно