Усынин Ермолай Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усынин Иван Якинфов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Татiана Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1852
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно