Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Ивановна

Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Аристархович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close