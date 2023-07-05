Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1842
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван Аристархович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Аристархович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно