Баланичева (Садовая) Капиталина Михайловна 03.10.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баланичева (Садовая) Капиталина Михайловна

Место рождения

Лукино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.10.1930

Дата смерти

08.03.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930

Отец: Садовой Михаил Васильевич

Мать: Садовая (Салазанова) Мария Никоноровна

Лукино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баланичев Николай Васильевич

Николай был вдовец с двумя детьми (сын Валерий и дочь Нэля)
Рождение ребёнка
16.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баланичев Николай Васильевич

Гавраково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баланичев Николай Васильевич

Гавраково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.03.2016
Малечкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: старость, болезни

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