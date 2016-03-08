Баланичева (Садовая) Капиталина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.10.1930
Дата смерти08.03.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Николай был вдовец с двумя детьми (сын Валерий и дочь Нэля)
Рождение ребёнка
16.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баланичев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баланичев Николай Васильевич
Смерть
08.03.2016
Малечкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: старость, болезни