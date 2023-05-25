Арасланова Розыя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланова Розыя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Рашид

Отец ребёнка: Арасланов Нурыслям Гуссаинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Равиль

Отец ребёнка: Арасланов Нурыслям Гуссаинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арасланов Нурыслям Гуссаинович

Смерть
Неизвестно